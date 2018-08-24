Мяч — барабан

У вас когда-нибудь возникала мысль, что вашей жизни нужен свой саундтрек? С этим устройством вы будете в состоянии добавить в серые будни немного классных ударных.

Oddball Drum Machine от Oddball Studios – отличный способ провести день весело. Создатели соединили в себе игру на ударных музыкальных инструментах и игру с мячом, которая никогда не надоест. Теперь каждое движение будет сопровождаться барабанным ударом. Также мяч реагирует на встряску и сжатие.

Управление происходить через приложение для смартфона, которое коннектится с девайсом через Bluetooth. Есть возможность настроить громкость, тип и тональность звуков – бас, тарелка, хлопок и т.д. Далее можно «играть» на мяче – записывать треки, зацикливать их, накладывать на мелодии и делать прочие диджейские манипуляции.