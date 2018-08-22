Велосипед в стиле милитари

Если вам надоели блестящие разноцветные велы, этот железный конь может стать глотком свежего воздуха. Такой отлично подходит для загородных покатух по гравийным просёлочным дорогам. По сути эта модель является более прочной и брутальной версией Urban Racer от Speedvagen.

Конструктивной особенностью, отличающей его от большинства современных велосипедов, является дифференциал – тут всего одна скорость. Шины здесь Maxis Refuse 650b x 50c, тормоза — XT / Ultegra, спортивная вилка — от Rodeo, рама – литая, цельная. Рама, кстати, в 4-6 раз прочнее чем на обычных велосипедах. Общий вес – всего 5,9 кг.

В качестве приятного дополнения в комплект входят отличные рамные сумки ручной работы от Andrew The Maker и электрогенератор Schmidt SON Sinewave Becon для тех, кто не успел вернуться домой до наступления темноты. На таком велике хоть в бой ехать!