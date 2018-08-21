Мобильный проектор от Sony

Портативный проект – крайне полезная вещь, независимо от ваших целей. С ним можно и презентацию для деловых партнёров провести, и посмотреть с друзьями кино под открытым небом на заднем дворе. Sony разработал мобильный проектор MP-CD1, и теперь большой экран практически всегда под рукой.
Не позволяйте размерам устройства ввести вас в заблуждение – несмотря на скромные габариты, девайс воспроизводит чистейшее изображение в большом разрешении. Максимальная диагональ проецируемого изображения – 120-дюймов. Для того, чтобы устроить кинотеатр, вам понадобится только белая простынь и стена.
Тут есть также технология Texas Instruments DLP IntelliBright для большей управляемости яркостью и уровнем потребления энергии. Время, необходимое для включения и загрузки устройства – 5 секунд. Ещё тут есть встроенная система автоматической коррекции угла изображения, потому проектор можно разместить на любой поверхности. Разумеется, гаджет отлично взаимодействует с потоковыми сервисами YouTube и Netflix.
Цена – чуть более 400 долларов.
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