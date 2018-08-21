10 лучших раллийных автомобилей всех времён

Пожалуй, наиболее интересный раздел автоспорта – ралли. Да тут нет изящества Формулы-1 или бешеных скоростей NASCAR, но харизма ралли кроется в другом. Невероятное разнообразие пейзажей и дорожных покрытий делают эти гонки непредсказуемыми и невероятно интересными. Мастерство гонщика – это лишь половина успеха, не менее важен автомобиль. Мы собрали для вас 10 лучших раллийных машин всех времён:

AUDI QUATTRO

Со спортивной точки зрения Audi Quattro был отличным автомобилем. На его счету два «дубля» — победа в личном зачёте пилотов, плюс первое командное место по набранным на этой машине очкам. Технически причину его успеха объясняют просто – полный привод. До немцев никто не пробовал выставлять полноприводные машины на WRC. И с тех пор практически все автомобили в ралли обладают полным приводом.

FIAT ABARTH 131

В 70-х и частично в 80-х годах этот автомобиль был очень сильным соперником в чемпионате мира по ралли. Он трижды выигрывал чемпионат как машина, и дважды приводил к первому месту пилотов в личном зачёте. Это итальянский автомобильчик с коротким шасси обладал взрывным ускорением, что давало большое преимущество на извилистых трассах.

FORD ESCORT

Обычная, «гражданская» версия в США считалась вполне обычным, средним автомобилем. Но раллийная модификация была просто невероятно сильна. Эта двухдверная машина с короткой базой была очень быстра на прерывистых трассах и асфальтовых этапах. На его счету, в общем, не так много титулов – 1 чемпионство в Кубке Конструкторов и два в личном зачёте. Также нельзя не отметить, что именно Escort проложил путь в ралли другим машинам этого бренда – Fiesta и Focus. Если учитывать бренды, то Ford по количеству победу на всех событиях WRC уступает лишь Citroen’у.

LANCIA STRATOS

Итальянский бренд Lancia – самый титулованный, 10 раз они забирали Кубок Конструкторов и 5 раз пилоты на этих машинах становились чемпионами мира. Более 4 лет подряд эта машина была на голову лучше всех остальных. Это была мирская слава. Популярность была настолько велика, что Stratos даже стал прототипом для одного из героев мультфильма и комиксов Transformers.

MINI COOPER

История этой машина очень необычна. Сначала автомобиль выпускали в 1961-1971 годах. Затем его сняли с производства, а потом вновь запустили с незначительными изменениями в 1990 году. Сегодня компания Mini принадлежит BMW и выпускает несколько потребительских модификаций. Но какое-то время эта машина участвовала в ралли, и была там достаточно успешной – 32 победы на этапах. Титул взять, увы, так и не удалось. Тем не менее, он всё равно считает настоящей легендой автоспорта.

MITSUBISHI LANCER EVOLUTION

У этого автомобиля сразу 10 комплектаций (от I до X). Машина эта считается одной из самых популярных за всю историю автоспорта. С 1996 по 1999 ей не было равных – четыре титула подряд, плюс победа пилота в 1998-м. Если брать этапы, то у него 27 побед. В 2002 производитель решил сделать перерыв, чтобы вернуться в 2004-м.

PEUGEOT 205 T16

У этой машины, как и у всех из этого списка, была вполне обычная, шоссейная версия для простых «смертных». Но раллийная модификация была настоящей звездой! По правде говоря, автомобиль построили только для гонок – «гражданских» экземпляров выпустили только 200 штук, для того, чтобы соответствовать правилам соревнований. И это сработало! В итоге Peugeot взял 16 побед, которых хватило для двух личных и двух командных титулов. Внешне его часто критиковали за абсурдно большое заднее антикрыло, но 16-цилиндровый двигатель с турбонаддувом делал своё дело. Ещё одна деталь – Peugeot не продаётся почему-то в США.

PORSCHE 959

Эта машина, честно говоря, никогда не была слишком успешной в раллийных гонках. На дебютном для них ралли «Париж-Дакар» все три «порша» не смогли добраться до финиша. Однако, он был очень мощным и несколько лет официально считался самым быстрым в мире «уличным» автомобилем. В 1986 это авто выиграло ралли «Париж-Дакар», но это их единственная победа.

RENAULT ALPINE A110

Эта машина взяла первый конструкторский титул чемпиона мира в 1973 году. Уже только этого достаточно, чтобы включить авто в этот список. Интересно, что изначально Alpine был самостоятельным брендом и только потом был поглощён Renault. Успех был кратковременным, и тот титул так и остался единственным в карьере этого гонщика.

SUBARU IMPREZA

Вы знали, что именно эту машину мы оставим на закуску. Этот японец дико успешен и дико популярен. На его счету 155 выигранных этапов и 6 титулов чемпиона мира. Вероятно, это самый успешный автомобиль за всю историю ралли. Самый популярный точно. Особенно это касается версий WRX и WRX STI. Изначально эту модификацию представили, как временную замену Legacy, но в первой же гонке она финишировала на подиуме, и тогда производитель решил сделать ставку именно на Impreza. Остальное принадлежит истории – об этом знают даже те, кто и гонками не особо интересуется.