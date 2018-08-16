5 крутых LED-выступлений о технологиях будущего

В последние годы научно-технический прогресс ускоряется немыслимыми темпами. Уже сегодня созданы и испытаны сотни технологий, о которых 20-30 лет назад говорили только фантасты. Вот 5 увлекательных лекций о том, чего нам ждать в ближайшем будущем:

Сможем ли мы сохранить контроль над искусственным интеллектом

Искусственный интеллект – бездонная тема философский обсуждений о морали и этике. Он существует уже сейчас, но пока не настолько умён, чтобы делать что-то без вмешательства человека. Философ и нейробиолог Сэм Харрис рассказывает о своём видении роли ИИ в будущем человечества и возможных опасностях.

Как роботостроение способно создать совершенные протезы

Тут речь пойдёт о медицинском протезировании. Хью Херр, бионический дизайнер, рассказывает о возможностях передовой медицины современности и ближайшего будущего. Развитие материалов рано или поздно, по его мнению, приведёт к тому, что человек не просто сможет вернуть себя утраченные конечности, но и за счёт этого повысить свои физические возможности.

Будущее нанотехнологий

Общим словом «нанотехнологии» называют комплекс технологий, чьей отличительной чертой является экстремально малые размеры. В этой лекции Георгий Тулевский рассказывает о сути, потенциале и широчайших возможностях этого сектора науки – очень интересно!

Альтернативный мир голограмм

Эта лекция о проекте, целью которого является создание высококачественных трёхмерных голограмм. По словам Алекса Кипмана, уже очень скоро мы вместо обыкновенных фильмов и ток-шоу сможем смотреть трёхмерные.

Робот, поедающий загрязнения

Эксперт в области роботостроения Джонатан Росситер рассказывает о инновационном проекте Row-bot. Это устройство не приносит вам кофе и не рассказывает, какая сегодня погода, но оно делает гораздо более важную и нужную вещь – очистку воды. По замыслу инженеров, их робот представляет собой плавучий прибор, который буквально питается мусором – химические отходы в воде он просто разлагает на молекулярном уровне. При этом сам робот снабжён специальной установкой, которая вырабатывает электричество, уничтожая вредные химические элементы – полная автономность.