Внедорожник-«танк»

Американский эксклюзивный бренд Rezvani недавно выпустил внедорожник с очень угрожающей внешностью. Машина больше походит на танк или броневик.
Как будто обычный джип накачали стероидами. При этом внешность – это ещё не всё. Кузов и стёкла обладают классом пуленепробиваемости B7, т.е. в состоянии выдержать попадание из штурмовой винтовки. Присутствует также кевларовая защита на баке и решётке радиатора, плюс защитные пластины на днище – против мин.
В сердце этого «зверя» стоит 6,2-литровый 707-сильный двигатель V8. Также в комплект входят противогазы для водителя и пассажиров. Есть тут установка для запуска дымовых шашек, система ночного видения (тепловизор) и прочее.
Цена – 295 тысяч долларов.
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