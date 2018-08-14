Летающий автомобиль

Будущее всё ближе. Недавно публике показали ещё один летающий прототип.

Технически Blackfly — 8-пропеллерный мультикоптер. Утверждается, что на одном заряде он способен пролететь 42 км. Дата возможного поступления в продажу просто пугает – 2019 год! Говорят, на 80% он заряжается всего за 20 минут. Создавали машину около 9 лет.

Пока это самый реальный, но далеко не единственный проект летающего транспортного средства. Такие планы есть даже у, страшно сказать, АвтоВАЗАа!!! Вот самые перспективные проекты: