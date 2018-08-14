Будущее всё ближе. Недавно публике показали ещё один летающий прототип.
Технически Blackfly — 8-пропеллерный мультикоптер. Утверждается, что на одном заряде он способен пролететь 42 км. Дата возможного поступления в продажу просто пугает – 2019 год! Говорят, на 80% он заряжается всего за 20 минут. Создавали машину около 9 лет.
Пока это самый реальный, но далеко не единственный проект летающего транспортного средства. Такие планы есть даже у, страшно сказать, АвтоВАЗАа!!! Вот самые перспективные проекты:
- Компания Ларри Пейджа Kitty Hawk выпустила свой трёхфюзеляжный электрический летательный аппарат. Цену пока не называют, но вовсю собирают заявки. Сообщается, что пока он может преодолевать только небольшие расстояния.
- У китайского дрона Echang четыре спаренных винта. Дальность его полёта – 50 км или 30 минут. В серию собираются запустить в 2020 году.
- Нидерландская компания PAL-V пошла другим путём. Их детище – настоящий летающий автомобиль. В шоссейной компоновке винты складываются. Цена – 400 тысяч долларов. Для управления требуется удостоверение пилота.
- Это больше похоже на электрический вертолёт. Немецкая компания Volcopter объявила, что их прототип может подниматься на высоту в 2 км и летать со скоростью более 100 км/ч. Дальность хода – 30 минут. Уже сейчас заключили контракт на поставку нескольких машин для дубайской службы такси.
- Ещё один летающий аппарат, который планируют пустить в серийное производство в следующем году. Словацкий Flying Car0 оборудован солнечными батареями. При взлёте, увы, ему нужна ровная поверхность для разгона.
- Октокоптер SureFly разработан американской компанией Workhorse. Помимо батареи у него есть ещё и газовый двигатель. Максимальная скорость полёта – 113 км/ч, запас полёта – 120 км. Продавать начнут в следующем году.
-
1 Лучшие национальные парки США – ТОП-15
-
2 Самые ненужные профессии – ТОП-8
-
3 Великая Китайская стена + Airbnb
-
4 Это просто пытка! 6 треков, которые годятся для пытки
-
5 Элементарно, Уотсон! 17 способов развить аналитические способности
-
6 История бренда Jeep
-
7 Йога для начинающих – 12 облегчённых поз
-
8 Плавучий дом
-
9 Самые интересные места Азии – ТОП-10
-
10 6 крутых документалок о мозге