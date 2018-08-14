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Летающий автомобиль

MagMens
MagMens
14 Авг, 2018 / 47 Просмотров

Будущее всё ближе. Недавно публике показали ещё один летающий прототип.

Технически Blackfly — 8-пропеллерный мультикоптер. Утверждается, что на одном заряде он способен пролететь 42 км. Дата возможного поступления в продажу просто пугает – 2019 год! Говорят, на 80% он заряжается всего за 20 минут. Создавали машину около 9 лет.

Пока это самый реальный, но далеко не единственный проект летающего транспортного средства. Такие планы есть даже у, страшно сказать, АвтоВАЗАа!!! Вот самые перспективные проекты:

  • Компания Ларри Пейджа Kitty Hawk выпустила свой трёхфюзеляжный электрический летательный аппарат. Цену пока не называют, но вовсю собирают заявки. Сообщается, что пока он может преодолевать только небольшие расстояния.

  • У китайского дрона Echang четыре спаренных винта. Дальность его полёта – 50 км или 30 минут. В серию собираются запустить в 2020 году.

  • Нидерландская компания PAL-V пошла другим путём. Их детище – настоящий летающий автомобиль. В шоссейной компоновке винты складываются. Цена – 400 тысяч долларов. Для управления требуется удостоверение пилота.

  • Это больше похоже на электрический вертолёт. Немецкая компания Volcopter объявила, что их прототип может подниматься на высоту в 2 км и летать со скоростью более 100 км/ч. Дальность хода – 30 минут. Уже сейчас заключили контракт на поставку нескольких машин для дубайской службы такси.

  • Ещё один летающий аппарат, который планируют пустить в серийное производство в следующем году. Словацкий Flying Car0 оборудован солнечными батареями. При взлёте, увы, ему нужна ровная поверхность для разгона.

  • Октокоптер SureFly разработан американской компанией Workhorse. Помимо батареи у него есть ещё и газовый двигатель. Максимальная скорость полёта – 113 км/ч, запас полёта – 120 км. Продавать начнут в следующем году.


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