История бренда Jeep

Началось всё с небольшого армейского автомобильчика Willys, задолго до Wrangler, Cherokee и Wagoneer. Он был хорошо знаком всем воякам периода Второй Мировой войны. Ваш дед наверняка мечтал о таком. Не очень многие бренды могут похвастаться тем, что помогли победить Гитлера. Jeep – может!

Начало пути

В 1941-м в городке Толедо (штат Огайо) Willys-Overland Motor Co получила ценный армейский заказ на производство сотен тысяч автомобилей для нужд американской армии. Тогда компания обошла в конкурентной борьбе Ford и Bantam Car Co. Военные тщательно изучили построенные прототипы, и первый приз был присуждён Willys’у. Всего за годы войны было выпущено 637 тысяч машин, часть из которых была поставлена союзникам, в том числе в СССР.

Автомобиль отличался большой проходимостью, завидной надёжностью и относительно высокой скоростью. К концу войны их можно было встретить в любой точке театра военных действий – северная Африка, Европа, Россия, Япония…

Поствоенный период

Когда эта ужасная война подошла к концу, компания столкнулась с проблемой выбора пути развития в мирное время. Необходимо было выходить на гражданский рынок. В 1945-м они выпустили первую гражданскую модель CJ-2A. Многое в ней напоминало об узнаваемой машине времён войны. Изменений было не много – более высокое лобовое стекло, боковая запаска, более крупные фары, задняя дверь. Инженеры старались ориентироваться на нужды жителей американской глубинки и фермеров, а также на бывших военных, кто вернулся из Европы и не понаслышке знает о всех положительных качествах этих машин.

Дальнейшее развитие

С годами бренд развивался – уже в 1948 в серийное производство поступил CJ-3A. Машина обладала рядом нововведений, хотя в целом, осталось тем же старым добрым железным конём. С 1953 года в игру вступил CJ-3B — цельное лобовое стекло, более высокий капот с более мощным 4-цилиндровым двигателем «Ураган». В это же время выпустил DJ-3A, более удобную версию для растущих пригородов – с цельной или убирающейся крышей.

Современность

Во время перехода с военных рельсов на гражданские была некоторая нестабильность на уровне руководства корпорации. Продажи были стабильно высокими, когда в 1953-м Kaiser Manufacturing предпринял попытку купить Willys-Overland. И попытка эта оказалась успешной. В 1963 году от слова Willys вообще отказались в пользу развития нового бренда Jeep. Постепенно некоторые модели снимались с производства. Например, выпускавшийся до 1965 года Jeep Wagon – пионер класс «универсал» и настоящая икона американской глубинки. Эти деревянные панели знакомы каждому.

Помимо небольших двухместный автомобилей, Jeep выпускал и более крупные машины на 118-дюймовых колёсах для хозяйственных, фермерских нужд. Было две модификации – полноприводная и только с одним ведущим мостом. В 1960-х годах их заменил пикап Jeep Gladiator.

Известные современным автолюбителям джипы появились в 1976 году. CJ-7 обладал укороченной колёсной базой, а CJ-8, напротив, отличался более длинным шасси.

В 1969 году Jeep ещё раз сменил владельца. На сей раз хозяином бренда стал American Motors. На этом этапе мы увидели ещё несколько удачных моделей — XJ Cherokee, например, который стал первый в линейке «закрытых» современных внедорожников, какие и сейчас можно увидеть в любой стране мира.

В 1987-м Jeep вновь перекупают, на сей раз это сделал Chrysler Corp, а 1998-м всё вместе поглощает немецкий гигант Daimler AG.

75-летие

Кстати, в честь этой знаменательной даты, Jeep ограниченным тиражом выпустил основанную на Wrangler’e военную модификацию – дань памяти Willys’у. Тут 6-ступенчатая механическая КПП, оливково-зелёный, военный цвет, 16-дюймовые диски с 32-дюймовыми шинами, стальные бамперы, холщовые сиденья и нанесённые на капот военные обозначения.