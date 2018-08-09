Плавучий дом

Рыбалка на реке или озере – отличный вид отдыха, а ведь как иногда всем нам нужно расслабиться, подумать о своей жизни, абстрагироваться от бесконечных дел… Но к сожалению, на рыбалке мы не всегда окружены столь привычным комфортом. Теперь это исправимо.

Плавучий домик построен из цельного ствола кедра с применением качественной, прочной и лёгкой фанеры. Достаточно взглянуть на это сооружение, чтобы понять, с какой любовью инженеры трудились над своим детищем – приятный цвет лакированного дерева, удобная мебель, отделка кожей. Каркас судна изготовлен из алюминиево-магниевого сплава. Передвижение обеспечивается мощным двигателем Honda VTEC.

На крыше также имеется две солнечные батареи для питания всех систем. Внутри домик оснащён раковиной, туалетом, водопроводом, двухконфорочной печью, столом, холодильником, складной кроватью – с такими удобствами можно чувствовать себя как дома даже в открытом море!

