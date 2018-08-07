10 лучших универсалов

Долгие годы автомобили с кузовом универсал считались сугубо-семейными и предназначались для перевозки жены, нескольких детей, собаки и вороха дачных инструментов. Дизайнеры же при создании подобных машин не слишком заморачивались насчёт внешнего вида – функциональность была на первом месте.

Однако потом появился подкласс спортивных универсалов – стильные очертания кузова, расширенные возможности по проходимости, множество полезных функций для перевозки оборудования для активного отдыха. С такой машиной можно всю неделю просто ездить на работу, но на выходных устроить настоящее приключение за городом – пикник, покатухи на горном велосипеде, лыжи, сёрфинг, байдарки и многое другое. Так вот мы составили свой рейтинг из 10 лучших спортивных универсалов:

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK

Golf с кузовом спортивный универсал. Прекрасный автомобиль для активного отдыха – турбированный двигатель, полный привод, режим внедорожника.



Расход топлива (город/трасса) – 10,7 /7,4 л.

Мощность – 170 л.с.

Двигатель – 4-цилиндровый, 1,8 л.

SUBARU OUTBACK

Пожалуй, это лучший спортивный универсал в базовой комплектации. Без всяких наворотов он уже очень хорош. Полный привод и неплохая мощность (256 л.с.) делают этого «японца» желанным приобретением для любого искателя приключений.



Расход топлива (город/трасса) – 9,4/7,4

Мощность – 256 л.с.

Двигатель – 6-цилиндровый, 3,6 л.

BUICK REGAL TOURX

Когда речь идёт о приключениях и активной отдыхе, мало кто вспоминает название этого американского концерна. Возможно, для этого пришло время, ведь они выпустили отличный универсал Regal TourX – настоящий зверь бездорожья. Под капотом тут 250-сильный двигатель с турбонаддувом. Да, именно, турбонаддув в Бьюике! Мы не знаем, что подвигло производителя на создание универсала, но получилось у них отлично!



Расход топлива (трасса) – 8,1.

Мощность – 250 л.с.

Двигатель – 4-цилиндровый, 2 л.

MINI CLUBMAN JOHN COOPER WORKS ALL4

В то время, как некоторые производители расширяют модельный ряд за счёт выпуска городских мини-автомобильчиков, другие идут в обратную сторону и разрабатывают загородные универсалы. Этот 6-дверный универсал обладает всеми достоинствами своего бренда, плюс некоторые приятные новшества типа 228-сильного турбо-двигателя TwinPower.

Расход топлива (город/трасса) – 10,2/7,6.

Мощность – 228 л.с.

Двигатель — 4-цилиндровый, 2 л.

AUDI A4 ALLROAD

Если вы хотите органичное сочетание больших возможностей для приключений и роскоши, то обратитесь к этому немецкому производителю. Тут есть несколько приятных аксессуаров, например, 12,3-дюймовый дисплей для бортового компьютера, который может показывать десятки различных параметров – настройки навигации, звук, уровень выхлопных газов, скорость, расстояние, температура и т.д. Разгон до сотки тут происходит за 5,9 секунды!

Расход топлива (город/трасса) – 10,7/7,8.

Мощность – 252 л.с.

Двигатель – 4-цилиндровый, 2 л.

BMW 3 SERIES 330I XDRIVE SPORTS WAGON

3-я серия автомобилей обладает наибольшей стабильностью во всём модельном ряде данного бренда. И разумеется, мы не могли обойти вниманием их вариант с кузовом «универсал». 330-й не слишком экономичен, признаём, зато мощность на высоком уровне, плюс комфорт и почти гоночная управляемость.

Расход топлива (город/трасса) – 10,2/7,1.

Мощность – 248 л.с.

Двигатель – 4-цилиндровый, 2 л.

VOLVO V60 POLESTAR

За последние пару десятков лет Volvo построил репутацию бренда, ориентированного на семью. И строительство это продолжается до сих пор. Но сегодня мы поговорим об исключении из правил – V60 от тюнинг-ателье Polestar, разумеется, с кузовом спортивный универсал. Увы, но 2018-й – последний год, когда будет выпускаться этот автомобиль, поэтому постарайтесь успеть.

Расход топлива (город/трасса) – 11,8/8,7.

Мощность – 362 л.с.

Двигатель – 4-цилиндровый, 2 л.

JAGUAR XF S SPORTBRAKE

Долгое время этот автопроизводитель балансировал на грани роскоши и животной агрессии. И это мастерство очень заметно в их универсале XF S Sportbrake. У этого искателя приключений стильные, акульи очертания кузова и двигатель V8 под капотом.

Расход топлива (город/трасса) – 12,4/8,7.

Мощность – 380 л.с.

Двигатель – 6-цилиндровый, 3 л.

MERCEDES-BENZ AMG E 63 S WAGON

Ни один рейтинг не обходится без представителей этого концерна. Как говорят немцы, «есть просто хорошие автомобили, а есть Мерседес». Универсал AMG E 63 S Wagon многие считают самым практичным суперкаром в мире. Внешне он невероятно хорош, а на трассе рвёт всех соперников благодаря двигателю V8 с двумя турбинами. Разгон от 0 до сотки – 3,4 секунды!!! Да, машинка дорогая, но она того стоит.

Расход топлива (город/трасса) – 14,7/10,7.

Мощность – 603 л.с.

Двигатель – 8-цилиндровый, 4 л.

FERRARI FF

Да, Феррари тоже делает универсалы. И они тоже божественны, как и их двухместные, «холостяцкие» модели. Над внешним и внутренним дизайном работали давние друзья из Pininfarina. У авто полный привод и несколько режимов езды. Разработчики утверждают, что их детище отлично справляется с рыхлым снегом. Да, универсалы действительно могут быть крутыми.

Расход топлива (город/трасса) – 21,4/13,8.

Мощность – 651 л.с.

Двигатель – 12-цилиндровый, 6,3 л.