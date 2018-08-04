Городской навигатор с AR

Новое приложение много расскажет о городских объектах – просто наведите камеру.
Приложение называется «Мир вокруг меня». Этот полезный сервис поможет узнать много нового не только в новом для вас городе, но и на уже знакомых улицах. Просто выбираем какую-нибудь категорию (кафе, банкоматы, аптеки, парки, общественный транспорт, магазины, гостиницы и т.д.) и поднимаем смартфон до уровня глаз.
Поверх захватываемой картинки он накладывает графические метки, обозначения и короткие текстовые пояснения.
Технически всё опирается на акселерометр и GPS.
Также помимо названия какого-то объекта видны расстояние до него и оценка других пользователей. Нажатием можно вызвать контактные данные, точный адрес, режим работы, комментарии клиентов и другие данные из базы Google Maps.
Прямо в приложении можно построить маршрут, позвонить или перейти на сайт, если такой есть.
Объекты, кстати, можно просматривать не только через камеру, но и на карте или в виде простого списка. Есть возможность добавлять «свои» места, которые не будут видны другим пользователям.
При поиске можно настроить радиус – от 100 метров до 50 км. В бесплатной версии есть реклама. Платная стоит 99 рублей.
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