Мустанг 1969 года в «потёртом стиле»

Все машины, которыми восхищаются мужчины, можно условно разделить на два класса – идеальные «конфетки», великолепные изнутри и снаружи и нечто более грубое, как бы неотёсанное, но вместе с тем и притягательное, как потёртый молот или каменный шар.
Этот автомобиль относится ко второму классу. Mustang Fastback ‘Muscle Rat’ 1969-го года. Над ним трудились специалисты тюнинг-ателье Stallion Autosport. Недавно его выставили на аукцион именно в таком виде – незавершённый экстерьер, представляющий собой мешанину из деталей кузова разного цвета и состояния. Вместо того, чтобы сделать её идеальной снаружи, они сконцентрировали усилия на внутренностях.
Под капотом тут 340-сильный двигатель 306ci Ford с головками от GT40. КПП – автоматическая. Карбюратор — Holley 600, приемник — Edelbrock Performer, глушитель – Flowmaster.
Получилось очень круто – красиво-уродливый монстр.
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