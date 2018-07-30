Робот-скутер

В фильмах о далёком будущем мы уже видели что-то подобное.

Но это не фильм, а реальность. Уже сейчас. Этот моторобот CanguRo разработан в Японии. Помимо чисто транспортных функций (как мотоцикл или скутер) он обладает возможностью самостоятельной езды. Он может отвезти домой, например, ваши покупки или встретить вас. Также его интеллект позволяет вести беседу и быть настоящим компаньоном.

Технически он оснащён просто отлично – камера для обнаружения препятствий на пути, мощный электродвигатель (максимальная скорость – 10 км/ч), автопилот и звуки как у BB-8 из «Звёздных войн». Вес робота – 64 кг.

Управление в режиме скутера осуществляется не поворотом руля, а корпусом, наклонами туловища, как будто на скейте. Разработчики уверяет, что пользователь обучается этому быстро и легко. Можно установить на него специальную корзину, и он будет в состоянии отвезти домой ваши покупки.

Автопилот настолько самостоятельный, что можно приехать на нём на работу и отправить домой. Синхронизируется со смартфоном через приложение. Робота можно вызвать также в любое место к определённому времени.

Пока собрано два действующих экземпляра, но производитель утверждает, что серийный выпуск не за горами.