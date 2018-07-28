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«Я разбогател достаточно старомодным способом: был мил с богатым родственником прямо перед его смертью.»

— Малькольм Форбс

Миниатюрный проектор

MagMens
MagMens
28 Июл, 2018 / 15 Просмотров

Теперь можно организовать кинотеатр практически в любом месте.

Устройство GoSho позволит вам взять с собой на дачу или в поход широкоформатный телевизор, который легко умещается в небольшой сумке. Он способен транслировать HD-изображение на любую поверхность. Диагональ при этом составит 200 дюймов.

Отныне кинозал можно сделать из любого помещения или даже посмотреть кино на открытом воздухе.

У девайса есть функция синхронизации с другими устройствами – ноутбуками, консолями, смартфонами. Подсоединить можно тремя способами – USB, беспроводные сети или HDMI.

Яркость изображения – 180 люменов. Помимо стандартного пульта есть и функция голосового управления.

Стоимость на сайте Ibdiegogo – 450 долларов.


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