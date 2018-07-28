Миниатюрный проектор

Теперь можно организовать кинотеатр практически в любом месте.



Устройство GoSho позволит вам взять с собой на дачу или в поход широкоформатный телевизор, который легко умещается в небольшой сумке. Он способен транслировать HD-изображение на любую поверхность. Диагональ при этом составит 200 дюймов.



Отныне кинозал можно сделать из любого помещения или даже посмотреть кино на открытом воздухе.



У девайса есть функция синхронизации с другими устройствами – ноутбуками, консолями, смартфонами. Подсоединить можно тремя способами – USB, беспроводные сети или HDMI.



Яркость изображения – 180 люменов. Помимо стандартного пульта есть и функция голосового управления.



Стоимость на сайте Ibdiegogo – 450 долларов.