Миниатюрный проектор

Теперь можно организовать кинотеатр практически в любом месте.
Устройство GoSho позволит вам взять с собой на дачу или в поход широкоформатный телевизор, который легко умещается в небольшой сумке. Он способен транслировать HD-изображение на любую поверхность. Диагональ при этом составит 200 дюймов.
Отныне кинозал можно сделать из любого помещения или даже посмотреть кино на открытом воздухе.
У девайса есть функция синхронизации с другими устройствами – ноутбуками, консолями, смартфонами. Подсоединить можно тремя способами – USB, беспроводные сети или HDMI.
Яркость изображения – 180 люменов. Помимо стандартного пульта есть и функция голосового управления.
Стоимость на сайте Ibdiegogo – 450 долларов.
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