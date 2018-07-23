Гаджет, превращающий старый фотоаппарат в камеру мгновенной печати

Теперь плёночные камеры будут жить не только у лютых ольдскульщиков.

Компания из Гонконга NIMN выпустила устройство, способное дать старый плёночным фотоаппаратам новую жизнь. Теперь из вашего старика можно сделать почти Polaroid. Гаджет просто присоединяется к корпусу фотика и готово! Каждый снимок можно распечатать на карточке 62 на 62 мм.



Устанавливается оно (кстати вот название – Instant Magny 35) очень легко – снимаем заднюю часть корпуса камеры и крепим. Далее делаем снимок, как обычно. Изображение проецируется на гаджет и всё.

Питание происходит от батареек AAA (4 шт.), имеется гнездо для крепления штатива и счётчик плёнки. Список совместимых фотоаппаратов очень велик – Olympus, Nikon, Canon, Leica и др.

Есть, правда, и один недостаток – все изображения получаются отражёнными слева-направо, как в зеркале. Разработчики пошли на это, чтобы гаджет не пришлось делать слишком большим, как у Nikon, например. Вот, сравните:



На Kickstarter’e устройство можно заказать за 99 долларов. Доставку планируют на начало 2019 года.