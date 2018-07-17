Лучшие автомобили Джеймса Бонда – ТОП-7

Агент 007 всегда мог похвастаться лучшими шмотками, лучшими девушками и лучшими машинами. О последних сегодня и поговорим. Уже вышло в свет 23 фильма, и не так уж и легко выбрать самые удачные автомобили.

SUNBEAM ALPINE

В фильме «Доктор Ноу» (первый фильм из серии) Шон Коннери гонял на офигенном кабриолете небесно-голубого цвета. Многие и сейчас не отказались бы пересесть на такой. Сейчас это звучит дико, но перед съёмками не удалось найти ни одного автопроизводителя, который согласился бы предоставить один из своих автомобилей для съёмок. В итоге выручил бизнесмен с Ямайки, где и происходили съёмки нескольких сцен. Как знать, возможно, если бы не эта тачка, то серия закончилась бы, так и не начавшись как следует.

BMW 750IL

А фильме «Завтра не умрёт никогда» Пирс Броснан гонял на этой заряженной «бэхе». Она была полностью пуленепробиваемой, плюс уже ставшие к тому моменту стандартными «фишки». В одной из сцен 007-ой лежит на заднем сиденье и управляет машиной через пульт дистанционного управления. Выглядит очень круто!

ASTON MARTIN V12 VANQUISH

В фильме «Умри, но не сейчас» у Бонда был перегруженный гаджетами Aston Martin. Помимо ракет, пулемётов и дистанционного управления тут был и режим невидимости. В главной сцене фильма антагонист гонится за Джеймсом в Jaguar XKR – тоже очень крутая тачка.

FORD MUSTANG MACH 1

В фильме «Бриллианты навсегда» это не его автомобиль, а его девушки. Но раз уж он на нём совершил лихую поездку по Лас-Вегасу, то можно зачислить в наш список. Ещё бы – кто ещё может так круто проехать в двух колёсах?

ASTON MARTIN DBS V12/DB9

Картина «Казино «Рояль» стало первой после вступления в роль Дэниела Крейга. В тот момент создатели решили сделать машину и весь фильм более реалистичными. Aston Martin 2006-го года стал куда более реальным, без безумных гаджетов и прячущихся крыльев. Машина была настолько дорогой, что создатели не стали её убивать – слишком дорого. Пришлось заменить на более бюджетную копию DB9.

ASTON MARTIN V8

Тимоти Далтону в картине «Искры из глаз» достался великолепный автомобиль – элегантные формы, изысканный стиль. Как водится у Бонда, на этой тачке он оставил в дураках несколько десятков преследователей, щеголяя ракетами и лазером.

ASTON MARTIN DB5

Этот красавец появлялся сразу в четырёх фильмах. Серебряный Aston Martin — самая узнаваемая тачка Бонда, просто синоним агента 007. Это первый автомобиль, который сделали специально для Джеймса Бонда. Изначально тут были вмонтированные в фары пулемёты, шипы, специальный отсек для масла во время погони, катапультирующееся сиденье.