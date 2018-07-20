Велосипед нового поколения

Уже не раз и не два кто-то из велосипедных брендов хвастался тем, что создал первый в мире бесцепный велосипед. Но на деле они просто заменялись цепь на передаточный ремень, что по сути не является таким уж ноу-хау. Но CeramicSpeed разработали первый действительно бесцепный велосипед в мире. Это настоящая революция.
Передача движения от педалей на заднее колесо происходит через специальный зубчатый вал, что-то вроде кардана на автомобилях. Трансмиссия содержит 13 передач, переключение между которыми происходит так же, как и на обычных великах – на ходу. Всё сделано не для того, чтобы кому-то утереть нос или получить почётный патент – вся соль в том, что подобная трансмиссия на 49% снижает трение, из-за чего увеличивается срок службы узлов и повышается КПД.
Прототип уже есть, осталось недолго и до серийного проивзодства.
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