Porsche 356

Если вы выросли в 90-е, то играли в компьютерные игры. А если вы в них играли, то наверняка играли в NFS5: Porsche Unleashed. В начале 2000-х в эту игру гоняли все.

А первой тачкой в «эволюции» был именно этот «старичок» 1956 года. Недавно такой автомобиль в отличном состоянии был выставлен на аукцион. Необычайно редкий красавец, который наверняка найдёт своё пристанище в гараже какого-нибудь миллиардера-коллекционера.

Кроме того, этот экземпляр может похвастаться редкой золотистой надписью «Porsche» на переднем крыле, которую ставили только на первые машины европейской серии. Уже через несколько месяцев надпись перестали ставить, что сделало «помеченные» машины ценными вдвойне.

Выставленный на продажу экземпляр был тщательно отреставрирован – интерьер из красной кожи, великолепная краска для кузова, никелированные элементы. Двигатель тут 1,7-литровый, 1969 года. Да, это делает весь автомобиль чуть менее винтажным, но он всё равно очень крут. К тому же стоит упомянуть, что этот автомобиль имел честь быть машиной Джеймса Бонда. Точнее, Джеймс Бонд имел честь управлять этой красавицей.