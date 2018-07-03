Перевыпуск олдскульных тачек – невероятно сложный процесс. Важно учитывать тысячи тонкостей, которые могут испортить весь проект. К счастью, ателье Paul Stephens просто блестяще провело выпуск Porsche 911 Le Mans Classic Clubsport.

Автомобиль помимо до слёз приятной внешности может похвастаться 3,4-литровым четырёхцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением, мощностью в 300 лошадиных сил и скоростью разгона до сотни в 4,4 секунды. Всё подкреплено раскраской от Carrara White с контрастными полосками в духе знаменитой гонки Le Mans.

Интерьер представляет собой спокойную комбинацию тёмно-зелёного и чёрного цветов. Планируют перевыпустить только 10 машин в двух модификациях — M471 Lightweight и M472 Touring.