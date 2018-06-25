Приложения для дрессировки собак

Теперь технологии помогают нам делать ещё одно дело – дрессировать собак.

Принцип работы приложения «Дого» достаточно прост. При выполнении собакой правильных действий нужно нажать на кнопку – раздастся характерный звук (щелчок) и псу нужно будет дать вознаграждение. Разработчики утверждают, что подобный звук помогает собаке концентрироваться на выполнении команды. При этом на щелчок нужно нажать как можно быстрее, тогда он станет связующим звеном между выполнением необходимого действия и лакомством.

Считается, что щелчок будет у собаки ассоциироваться только лишь с дрессурой, что гораздо полезнее, чем погладить по голове или сказать «хорошо, молодец», ведь последнее собака слышит от хозяина постоянно. Говорят, что кликер помогает собаке на 40% быстрее осваивать новые команды.

Также в приложении уйма ценных советов, которые помогут даже бывалым собачникам.

Все команды разделены по уровню сложности. «Сидеть» — это самое простое. «Место» — уже чуть сложнее.

Также в приложении есть возможность создавать профили для нескольких питомцев, если вам так повезло, что у вас больше одного собакена.