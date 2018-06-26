Бургерный робот

Инженеры потратили 8 лет на то, чтобы создать полностью автоматизированный робот, который сам может готовить бургеры. Раньше такое мы видели только в фантастических фильмах о будущем. Теперь это стало реальностью.
Отныне человеческий фактор полностью исключён. Автоматизированный конвейер выпускает идеальные бургеры с высокой скоростью. Если «зарядить» свежие продукты, то ваш бургер будет просто идеальным. В арсенале робота 15 различных соусов, 12 приправ (на одну больше, чем у KFC), разнообразные сорта сыра, несколько видов мяса. Всё это отлично сочетается с компьютерной точностью.
Объявлено, что бургер будет стоить 6 долларов. Становимся в очередь!
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