Вторая жизнь Форда 1931-го года

Что придёт в голову, если вам расскажут о Форде Model A, выпускавшемся в 1928-1932 годах? Вероятно, вы представите себе старую колымагу, когда жутко дымит и сыплет гайками, когда выезжает на дорогу. Однако тюнинг-студия Classic Car Studio сделала из этого старика настоящую конфетку!
Специально для бас-гитариста Дэйла Стюарта дизайнеры и инженеры вдохнули новую жизнь в этот ржавый автомобильчик. Решено было опустить крышу на несколько сантиметров и сделать новую, заниженную подвеску. В результате из громоздкого монстра получилась настоящая ракета!
В сердце машины теперь мощный двигатель Chrysler Hemi (331 куб дюйм) с нагнетателем Weiand 6-71 и автоматическая КПП TCI 700R4. Подвеска, амортизаторы и рулевые колонки тут от компании Speedway Motors. В результате получилось, что обычный седан превратился в автомобиль, чьи показатели сопоставимы с гоночными.
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