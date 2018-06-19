Карманная электростанция

Каждый день нам требуется всё больше и больше электронных устройств. Потому во время долгих путешествий проблема заряда батареи может стать особенно остро. К счастью, инженеры из EcoFlow разработали модульную электростанцию River Bank, которая намного превосходит обычные powerbank’и.

Начнём с того, что это совершенно официально самый вместительный девайс такого плана, тут самая большая ёмкость батареи.

Состоит он из трёх отделяемых друг от друга частей – основной блок с 4 портами USB (2 USB-C и 2 USB-A), блок переменного тока с портом USB-C и портом на 100-Ватт и блок для «прикуривания» на случай, если у автомобиля разрядился аккумулятор. Да, вы не ошиблись, этот powerbank может даже запустить двигатель.

Энергии хватить, чтобы зарядить ноутбук 4-5 раз, батарею цифрового фотоаппарата – 18-20 раз, смартфон – 20-30 раз!

Само устройство может заряжаться как от сети, так и от солнечной батареи.

В настоящее время цена на IndieGoGo начинается от 390 долларов за полный комплект и от 99 долларов за один отдельный модуль.

