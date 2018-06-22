Портативный гриль

Это чемодан? Это колонка? Нет, это гриль! Известный шеф-повар Хестон Блументаль в сотрудничестве с компанией Everdure создал очень удобное, портативное устройство, благодаря которому теперь приготовление еды на природе стало намного проще и удобнее.
Корпус представляет собой комбинацию керамических и металлических слоёв. Производители утверждают, что девайс прослужит вам долгие, долгие годы. Керамический контейнер для угля имеет высоту 23 см и размеры 33 на 43 см, чего вполне достаточно не просто для того, чтобы разогреть булочки или запечь рыбу, но и для более «долгих» продуктов, типа говядины или свинины. Верхняя крышка представляет собой бамбуковую дощечку для нарезки и контейнер для продуктов. Также имеется и отсек для угля.
В собранном состоянии он занимает совсем мало места, а потому пригодится любому любителю пикников на природе.
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