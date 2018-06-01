5 способов шпионить за вами через смартфон

Любители шпионских теорий давно об этом рассказывали. Итак, любой современным смартфон вполне может выдать львиную долю ваших секретов. Злоумышленники могут не только украсть у вас какие-либо пароли, но и использовать камеру и микрофон вашего устройства. Вот другие способы растоптать вашу конфиденциальность:

Кейлогер с использованием гироскопа

Итак, кейлогер – это программа, которая отслеживает ваши действия. Данные она берёт через гироскоп, которым оснащён каждый смартфон. В паре с микрофоном гироскоп может помочь негодяям с высокой точностью отследить набираемый вами текст или пароль.

Местоположение без GPS

Вы отключили GPS и думаете, что вас не найти? Ошибаетесь. Ваше местоположение можно отследить по данным с передатчиков сигнала сотовой связи и точкам Wi-Fi. Исследователи Бостонского Университета провели исследование и пришли к неутешительному для параноиков выводу – все перемещения можно отследить, исходя из данных гироскопа, акселерометра и магнитометра. В результате теоретически возможно составить относительно точку схему ваших перемещений.

Рекламные баннеры

Ещё один способ найти вас – баннерная реклама. При заказе такого баннера можно настроить определённым тип устройств, на которых она должна отображаться, плюс установить геолокационные метки, в пределах которых должен появляться баннер. В результате заказчик рекламы получает данные о всех показах – время, дата и место с точностью до 8 метров. Да, этот метод шпионажа не так удобен, но тем не менее.

Отслеживание переходов через датчик освещённости

Этот вполне безобидный датчик тоже может играть против вас. Этот сенсор настолько чувствителен, что по излучению экрана может считать ссылки. В итоге можно составить список посещённых вами ресурсов. Не знаем, как это можно использовать против вас, но всё-таки будьте осторожны.

Идентификация пользователей и объектов

Тут в игру вступает датчик приближения, которые предохраняет сенсорный дисплей от нажатий во время разговора по телефону, иначе вы бы нажимали кнопки ушами. Датчик этот может также измерять расстояния до объекта, которое зависит от длины, рук, поведенческих особенностей, роста и многих других факторов. Со временем становится возможным по этому расстоянию распознавать людей. Да, схема сложная и не слишком точная, но в сочетании с другими методами может быть очень «полезной».