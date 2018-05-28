Надо ещё чуть-чуть потерпеть – самые отвратительные вещи, которые скоро сгинут

Иногда какие-то мелкие бытовые гадости нас просто выводят из себя, отвлекая нашу энергию и бесценное время на проявления психованного темперамента. К счастью для нас, талантливые учёные всего мира бьётся не только над адронным коллайдерами, но и над тем, чтобы сделать жизнь простых смертных легче и приятнее. Вот проблемы, которые совсем скоро будут решены, всем нам на радость.

Дорога между автомобилем и домом

Да, увы, мы настолько обленились, что не хотим пройтись пешком и 100 метров. Возможно, это плохо, но ситуации бывают разными – иногда это продиктовано не житейской ленью, а здравым смыслом. Последние автомобили Tesla уже могут подъехать от гаража прямо к вашему подъезду или к двери дома. Пока эта технология есть только у самых технологически продвинутых машин, но со временем она, разумеется, появится и у более бюджетных моделей. Ждём ещё чуть-чуть!

Лужи

Явление настолько прочно укоренилось в нашем мозгу, что даже мысли не возникает, что их может не быть. Но уже существуют такие технологии, которые оградят тротуары и дороги от луж. Продуманная ливнёвка – это прошлый век. Сегодня в тренде специальный пористый бетон, который впитывает сотни литров воды за считанные минуты. Вероятно, новшество дойдёт до России не сразу, но мы терпеливые, подождём.

Очереди в магазинах

Очереди на кассах могут вывести из себя. Но решение уже есть – симбиоз оффлайнового магазина с интернет площадкой. Пример всему миру уже показали магазины Amazon Go. Скачиваем приложение, регистрируемся, выбираем товар, оплачиваем и забираем с полки. Очереди испарились. Возможно, и у нас когда-то будет что-то подобное.

Мокрые лавочки

Неприятное чувство – сесть на мокрое. Чтобы этого избежать уже есть гениально простая технология – сиденье лавочки переворачивается мокрой стороной вниз. И всё! Ждём в России!

Выбоины в асфальте

Частичный ремонт дорожного полотна – это трудное и дорогое дело. Швы между старым и новым асфальтом становятся причиной образования новых ям. В результате тратится много государственных денег с минимальным эффектом. Но уже нашли решение – мощный огнемёт, который будет плавить старый асфальт, что существенно облегчит и ускорит процесс ремонта дороги.