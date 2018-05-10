MODERNICA X – дизайнерское кресло-качалка

Компания Modernica and Stance при выпуске мебели демонстрирует новый взгляд на старые идеи. Последнее их детище – кресло-качалка, которое, похоже, способно вернуть к жизни идею подобных кресел.

В этом кресле дизайнеры соединили металл, светлое дерево и нейлон. Получилось стильно и очень оригинально, немного в духе минимализма 60-х или 70-х годов, ничего лишнего.

Стоимость… внимание — 550 долларов.