MODERNICA X – дизайнерское кресло-качалка

Компания Modernica and Stance при выпуске мебели демонстрирует новый взгляд на старые идеи. Последнее их детище – кресло-качалка, которое, похоже, способно вернуть к жизни идею подобных кресел.
В этом кресле дизайнеры соединили металл, светлое дерево и нейлон. Получилось стильно и очень оригинально, немного в духе минимализма 60-х или 70-х годов, ничего лишнего.
Стоимость… внимание — 550 долларов.
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