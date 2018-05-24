Дом из школьного автобуса

Семья Майес из школьного автобуса соорудила полноценный дом. Теперь они путешествуют по стране в своём уютном жилище на колёсах.

В марте 2017-го они приобрели автобус и за короткий срок переоборудовали внутренне пространство для жилья двух взрослых и двоих детей. Полезная площадь нового «дома» получилась не слишком большой – всего около 76 квадратных метров. Зато тут есть всё необходимое – ванная комната, родительская спальня, рабочее пространство с письменным столом, детская, кухня. Жилище получилось очень светлым за счёт большого количества окон.