Топор XXI века

Тысячи лет конструкция топоров была примерно одинаковой. В каких-то нововведениях, можно сказать, просто не было необходимости. Однако недавно гениально простую конструкцию всё же дополнили. Конструкторы топора Chopper1 разработали нехитрый механизм, который облегчает колку дров.

Тут длинная ручка, клиновидное лезвие, но «фишка» в специальных рычагах, которые при вхождении лезвия в древесину помогают расколоть её на две части. Это здорово облегчает и ускоряет труд дровосека.

Стоимость – 90 долларов.