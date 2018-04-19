Зубная щётка нового поколения

Теперь чистка зубов не будет вас отвлекать от других важных дел и будет занимать всего несколько секунд.

На смену традиционным щёткам пришли электрические, и вот мы на пороге нового витка эволюции зубных щёток. V-WHITE чистит зубы в автоматическом режиме – теперь не нужно энергичное работать рукой или даже просто водить её. Человеку достаточно прикусить её зубами и досчитать до десяти.

Внешне инновационный девайс похож на боксёрскую капу. Состоит он из основного модуля, где располагается аккумулятор, плата и моторчик, и двух рядов ворсинок, которые и чистят зубы.

На ворсинки эти нужно нанести зубную пасту, а потом эту «капу» прикусить. Высокочастотная вибрация сделает своё дело за 10 секунд.

Также в устройство встроена лампа холодного света, производящая отбеливание.

Заряжается девайс беспроводным способом от базы. Одного заряда хватает на месяц при чистке зубов дважды в день.

Сумма для запуска в производство уже собрана через сайт Indiegogo. Доставку планируют начать в мае этого года. Цена – 89 долларов.