Зубная щётка нового поколения

Теперь чистка зубов не будет вас отвлекать от других важных дел и будет занимать всего несколько секунд.
На смену традиционным щёткам пришли электрические, и вот мы на пороге нового витка эволюции зубных щёток. V-WHITE чистит зубы в автоматическом режиме – теперь не нужно энергичное работать рукой или даже просто водить её. Человеку достаточно прикусить её зубами и досчитать до десяти.
Внешне инновационный девайс похож на боксёрскую капу. Состоит он из основного модуля, где располагается аккумулятор, плата и моторчик, и двух рядов ворсинок, которые и чистят зубы.
На ворсинки эти нужно нанести зубную пасту, а потом эту «капу» прикусить. Высокочастотная вибрация сделает своё дело за 10 секунд.
Также в устройство встроена лампа холодного света, производящая отбеливание.
Заряжается девайс беспроводным способом от базы. Одного заряда хватает на месяц при чистке зубов дважды в день.
Сумма для запуска в производство уже собрана через сайт Indiegogo. Доставку планируют начать в мае этого года. Цена – 89 долларов.
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