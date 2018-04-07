5 технологий, которые изменят мир уже в ближайшие годы

Прогресс не стоит на месте – скоро эти технологии ворвутся в нашу жизнь, и мир уже никогда не будет прежним.

Квантовые вычисления

Сегодня квантовые вычисления только в начале своего развития. Пока практических целей они не решают, но многие уверены, что очень скоро это изменится. Он смогут решить ранее неразрешимые задачи, а их основы будут преподавать не только в университетах, но и частично в старших классах.

На сегодняшний день учёным удалось смоделировать атомную связь в веществе BeH 2 (гидрид бериллия), и это является небывалым прорывом.

Криптография и блокчейн

Недавно инженеры IBM представили публике микрочип себестоимостью 10 центов и размером с семечку. Разумеется, он поддерживает блокчейн. В ближайшие годы такие микрочипы будут использовать как «криптографические якоря», например, для того, чтобы покупатель мог отследить путь товара от производства до магазина. Таким образом, выявить контрафактную продукцию, контрабанду или подделку можно будет в два счёта.

Криптография на решётках

Также развиваются технологии в сфере защиты данных. Например, в скором времени будут использовать так называемую «криптографию на решётках», метод постквантового шифрования на сложных алгебраических структурах.

Учёные уверены, что такие структуры невозможно будет взломать, и хакерские атаки уйдут в прошлое.

Роботы-микроскопы

Ожидается, что в ближайшие 5 лет человечество с помощью искусственного интеллекта возьмётся за одну из самых острых проблем современности – загрязнение Мирового океана. Учёные планируют внедрить целую сеть микро-роботов, которые будут сигнализировать об изменении химического состава воды. Также они будут отслеживать поведение планктона, который можно считать биологическим датчиком при возможном загрязнении.

Непредвзятый искусственный интеллект

Специалисты IBM уверены, что скоро будут совершенно непредвзятый ИИ, свободный от предубеждений на расовой, религиозной или гендерной почве. Теперь набор материалов для обучения ИИ будет проводится с большей объективностью.