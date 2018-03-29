Подводный скутер

Похожее на шпионское устройство разгоняется до 9 км/ч и позволяет погружаться на глубину до 18 метров.
Многие помнят похожий гаджет из фильмов о Джеймсе Бонде. И вот нечто похожее появилось в реальной жизни – AquaJet H2. С его помощью можно невероятно быстро перемещаться на поверхности воды или под нею.
Внешне он похож на ската – у него обтекаемая форма и крылья. Направление движения можно менять просто, слегка наклоняя его из стороны в сторону. Двигатель тут электрический. Максимальная скорость – 9 км/ч.
Держаться нужно за крылья. Примерно там, под рукой, на одном крыле расположена кнопка включения. На другом – кнопка переключения между режимами. Для большей безопасности для рук есть и специальные лямки. Даже если пловец случайно отпустит скутер, то он выключит двигатель и поднимется на поверхность.
Конструкция у девайса разборная, благодаря чему он помещается в обычный рюкзак. Время сбора – всего 2-3 минуты. Мощность аккумулятора позволяет наслаждаться подводным плаванием около 100 минут. Разработчики говорят, что он в состоянии буксировать до четырёх человек, отчего его можно использовать при спасательных операциях.
Устройство уже доступно на Kickstarter. Цена – 739 долларов США. Доставить обещают в июле.
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