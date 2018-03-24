Android P – 10 главных изменений

Анонсированная в начале марта новая версия операционной системы Android имеет ряд существенных отличий от предыдущих. Незаконченная ОС уже доступная для разработчиков, а потому что-то известно уже сейчас, ещё до официального выхода.

Меню быстрых настроек

У этого меню теперь вертикальная прокрутка, плюс обновлённый дизайн некоторых иконок. Функция «не беспокоить» теперь имеет лишь одну опцию вместо нескольких в старых версиях. Ярлык ночного режима будет прямо там, в меню быстрых настроек показывать расписание.

Уведомления с умными ответами

Уведомления станут более информативными. Новые сообщения станут отображаться более полно – не только текст самого сообщения, но и имя и фото автора, плюс прикреплённые изображения. Также система сможет понимать некоторые вопросы и предлагать пользователю типовые ответы – «нет, не могу», «увидимся», «хорошо, понял».

Редактор скриншотов

Подобные приложения давно можно было скачать, но теперь редактор встроенный.

Дизайн меню настроек

Цветные иконки, вероятно, должны ускорить и упростить поиск нужных пунктов меню. Строка поиска осталась прежней.

Блокировка поворота

Поворот экрана теперь возможен, даже если он отключён в настройках. Для этого есть соответствующая иконка на панели навигации.

Регулировка громкости

Теперь звуковая шкала располагается не сверху, а справа, прямо напротив кнопок регулировки громкости. В том же меню располагаются кнопки переключения между профилями и кнопка перехода к присоединённым через Bluetooth устройствам.

Работа с текстом

Если пользователь перемещает курсор по тексту, то соответствующая часть документа увеличивается, облегчая передвижение между символами.

Опции безопасности

В меню теперь есть кнопка блокировки. Нажав её, вы теперь может полностью заблокировать устройство, отключив даже датчик отпечатков пальцев. Чтобы вывести смартфон из такой блокировки понадобится ввести ПИН-код, пароль или графический ключ. При этом при вводе графического ключа след от прикосновения не виден, чтобы никто из стоящих рядом не смог подсмотреть.

Анимация переходов

Теперь новые окна вытесняют предыдущие снизу вверх. Анимация обратного перехода – сверху вниз. Горизонтальные сдвиги делаются при переходе между приложениями.

Навигация внутри зданий

Теперь вы не заблудитесь внутри больших зданий (например, торговых центров).

Другие новшества

Вырезы экрана.

Поддержка нескольких камер.

Подключение через Bluetooth до пяти устройств.

Функция блокировки неинтересных для пользователя уведомлений.

Запрет доступа к камере и микрофону сторонним приложениям для большей защиты от возможной слежки.

Режим Always On Display для отображения уровня заряда батареи.

Режим экономии можно включить при уровне заряда 5-70%.

Автозаполнение для менеджеров паролей.

«Пасхалка» – анимационная картинка при многократном нажатии на версию ОС в настройках.

Пробная версия ОС доступна владельцам Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel XL 2. Планируется выпустить ещё, как минимум, четыре версии для устранения неполадок и багов. Официальный релиз полноценной версии намечен на третий квартал этого года.