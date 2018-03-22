Умный гаджет для сна

Теперь есть трекер не только для бега, работы или фитнеса, но и для сна.

Конструкция

Устройство RestOn отслеживает ключевые параметры организма и помогает человеку получить полноценный отдых во время сна. Гаджет представляет из себя широкую мягкую ленту с несколькими датчиками, которые собирают необходимую информацию. Ленту эту следует класть под простыню на уровне грудной клетки. Никакого дискомфорта не будет.

Функции

Трекер отслеживает сразу несколько параметров – пульс, дыхание, влажность и температура в помещении. Потом вы сможете оценить свой пульс во время сна и сравнить с дневным (во сне пульс должен быть ниже дневной нормы). Также гаджет выявляет у человека апноэ – кратковременные задержки дыхания, которые крайне отрицательно сказывают на нервной-системе.

Точность получаемых цифр достаточно высокая. Есть лишь незначительные отклонения по сравнению с клиническими показателями ЭКГ.

Приложение

Устройство работает в паре с приложением, которое аккумулирует все данные и выполняет анализ. Раз в сутки оно будет выдавать отчёт, в котором содержатся данные о фазах сна, дыхании, пульсе, частоте движений во сне, температуре и влажность в помещении.

Также на основе этих данных приложение оценивает качество вашего сна по шкале от 0 до 100. Вместе с этой оценкой вы получаете целый ряд практических рекомендаций, как улучшить свой сон. При слишком частом движении, например, вам посоветуют сменить матрас, подушку, одежду или позу для сна. Учащённое дыхании говорит о нехватке кислорода. Попробуйте проветрить комнату перед сном.

Кому пригодится

ВСЕМ! Каждый из нас реже и чаще не высыпается и жалуется на усталость. RestOn – средство неклинической помощи и диагностики, которое улучшит качество сна и позволит за счёт этого больше успевать за день. Также можно отслеживать пульс во время сна у кого-то другого – ежедневно или даже в режиме реального времени.

Цена – 1000 руб.