Умный гаджет для сна

Теперь есть трекер не только для бега, работы или фитнеса, но и для сна.
Конструкция
Устройство RestOn отслеживает ключевые параметры организма и помогает человеку получить полноценный отдых во время сна. Гаджет представляет из себя широкую мягкую ленту с несколькими датчиками, которые собирают необходимую информацию. Ленту эту следует класть под простыню на уровне грудной клетки. Никакого дискомфорта не будет.
Функции
Трекер отслеживает сразу несколько параметров – пульс, дыхание, влажность и температура в помещении. Потом вы сможете оценить свой пульс во время сна и сравнить с дневным (во сне пульс должен быть ниже дневной нормы). Также гаджет выявляет у человека апноэ – кратковременные задержки дыхания, которые крайне отрицательно сказывают на нервной-системе.
Точность получаемых цифр достаточно высокая. Есть лишь незначительные отклонения по сравнению с клиническими показателями ЭКГ.
Приложение
Устройство работает в паре с приложением, которое аккумулирует все данные и выполняет анализ. Раз в сутки оно будет выдавать отчёт, в котором содержатся данные о фазах сна, дыхании, пульсе, частоте движений во сне, температуре и влажность в помещении.
Также на основе этих данных приложение оценивает качество вашего сна по шкале от 0 до 100. Вместе с этой оценкой вы получаете целый ряд практических рекомендаций, как улучшить свой сон. При слишком частом движении, например, вам посоветуют сменить матрас, подушку, одежду или позу для сна. Учащённое дыхании говорит о нехватке кислорода. Попробуйте проветрить комнату перед сном.
Кому пригодится
ВСЕМ! Каждый из нас реже и чаще не высыпается и жалуется на усталость. RestOn – средство неклинической помощи и диагностики, которое улучшит качество сна и позволит за счёт этого больше успевать за день. Также можно отслеживать пульс во время сна у кого-то другого – ежедневно или даже в режиме реального времени.
Цена – 1000 руб.
-
1 7 лучших поз для секса стоя
-
2 Выбираем ремень – что нужно знать
-
3 Носи усы, носи, не ссы!
-
4 Как понять, что вы нравитесь девушке
-
5 7 причин делать становую тягу
-
6 20 мощных триллеров с непредсказуемым сюжетом
-
7 10 самых значимых технологических трендов 2018 года
-
8 ЛайтФон 2
-
9 5 программы для удаления рекламы с компьютера
-
10 5 вещей, которые загубят ваше первое свидание