10 самых значимых технологических трендов 2018 года

Мир меняется с невообразимой скоростью. В 2018 году нас ждёт целый ряд технологических прорывов, которые могут изменить наш мир. Вот самые значимые из них:

3D-печать металлом

Трёхмерная печать появилась давно, но пока в ней использовались только различные сорта пластмассы, из-за чего сфера применения ограничивалась печатью дизайнерских прототипов и трёхмерных эскизов. Но технологии не стоят на месте, и вот уже человечеству доступна металлическая 3D-печать. В перспективе она способно коренным образом преобразовать всю промышленность. Теперь металлические детали будут не отливать или штамповать, а печатать. Причём делать это будут под конкретный заказ, а значит отпадёт необходимость содержать склады, что приведёт к снижению издержек. Пока принтеры освоили только несложные детали. В дальнейшем возможная сложность выпускаемых деталей будет возрастать.

Искусственные эмбрионы

Эмбриологи из университета Кембриджа смогли создать эмбрионы мышей из стволовых клеток. Во-первых, это гигантский прорыв в сфере понимания тех процессов, благодаря которым на Земле зародилась жизнь. Во-вторых, это широчайшее поле для развития технологий в сфере медицины. Разумеется, сразу же заговорили о том, что скоро можно будет создать и человеческий эмбрион.

Умный город

Широчайшее распространение гаджетов давно подсказывало, что скоро вся окружающая городская среда будет «умной». Пока это только фантастика или сильно преувеличенная реальность. Но первый шаг к реализации будет сделан совсем скоро. Компания Alphab’s Sidewalk Labs планирует в рамках проекта Quayside сделать «умным» целый квартал в Торонто.

Технически это будет выглядеть так: сотни датчиков, собирающий данные о жителях, автономные транспортные средства, роботы. Также сама программная оболочка, с которой будет контактировать каждое отдельное устройство, будет в открытом доступе, чтобы более мелкие организации могли создавать свои приложения и сервисы.

О своём желании принять участие в проекте также заявили власти ещё нескольких крупных городов США – Бостон, Денвер, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

Искусственный интеллект для всех

До сегодняшнего дня искусственный интеллект был слишком дорогим сложным. Фактически работать с ним могли только технологические и промышленные гиганты – Google, Microsoft, Amazon. Однако скоро разработки, связанные с искусственным интеллектом, планируют разместить в облачных сервисах с открытым доступом.

Ожидается, что сфера получит мощный импульс свежих идей от более мелких технологических предприятий. Пока тут доминируют Google и дочерняя компания Amazon’а – AWS.

Нейронные сети и воображение

Следующий этап развития искусственного интеллекта – творчество. Наличие воображения многократно повышало бы возможности роботов к обучению и работе.

Ян Гудфеллоу – молодой учёный, аспирант Монреальского университета – предложил новый алгоритм обучения искусственного интеллекта. Он основывает на взаимодействии двух нейросетей – дискриминатора и генератора. Одна сеть выдаёт изображение, а другая анализирует его, сравнивая с изображениями из огромной базы данных. Метод называется «генеративно-состязательная сеть» — GAN.

Это метод считается прорывом в сфере обучения роботов и бортовых компьютеров.

Вавилонская рыбка

Так в книге «автостопом по галактике» (Дуглас Адамс) называется некий органический имплантат, который моментально переводит любой язык и передаёт смысл сказанного напрямую в мозг. Пока это только фантастика, но кое-что подобное уже есть.

Google уже ведёт разработку наушников, способных переводить устную речь. Microsoft тоже развивается в этой области – уже сейчас есть голосовой переводчик в приложении Skype.

Экологичная энергетика

Природный газ является в настоящее время одним из самых доступных источников энергии. Но проблема в том, что он загрязняет окружающую среду.

В ходе проекта NetPower уже построили экспериментальную электростанцию. Суть в том, что выделяемый при сжигании природного газа диоксид углерода будут перерабатывать и пускать в дело, а не выбрасывать его в атмосферу. Новая технология снизит издержки при производстве электроэнергии.

Интернет и анонимность

В век компьютеров проблема безопасности личных данных стала особенно острой. В 2016 году запустили очередную криптовалюту – Zcash. При её майнинге используется протокол защиты данных zk-SNARK. Как оказалось, что эта технология является прорывом, ведь в других криптовалютах транзакции можно легко вычислить, сопоставив данные из нескольких источников.

Пока технология zk-SNARK является достаточно медленной, но разработчики постепенно улучшают алгоритм её работы, приближая нас к тому времени, когда взломы банковских счетов и почтовых ящиков уйдут в прошлое.

Генетические прогнозы

Генетика тоже развивается очень активно. Новейшие исследования в области ДНК и генов позволяют учёным более эффективно бороться с наследственными болезнями и создавать более действенные лекарства. К тому же эти разработки могут помочь прогнозировать не только болезни, но и черты характера, уровень интеллекта и склонности к той или иной сфере деятельности, а это в свою очередь поможет более полно использовать человеческий потенциал.

Квантовые компьютеры

Теоретически уже есть технологии моделирования молекул. Однако пока не хватает мощности современных компьютеров. Но скоро всё изменится. Недавно удалось с помощью 7-кубитного квантового компьютера смоделировать молекулу. Это настоящий прорыв. Совсем скоро мощность квантовых компьютеров возрастёт ещё больше, и тогда многие фантастические технологии станут реальностью – лекарства на основе белков, превращение солнечного света в жидкое топливо и т.д.