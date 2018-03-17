Пару лет назад вышел первый ЛайтФон – устройство размером с банковскую карту, которые не перегружено дополнительными функциями. Тогда у него были некоторые ограничения, которые мешали ему стать полноценным конкурентом традиционным смартфонам. Теперь же вышла вторая модель, которая по характеристикам шагнула далеко вперёд – ЛайтФон 2.
Самым большим недостатком первого ЛайтФона было то, что у него вообще не было никаких функций, кроме звонков. При создании второй модели инженеры учли эту ошибку. Теперь этот облегчённый 4G-девайс умеет отправлять текстовые сообщения, заводит будильник, знаком с навигационной системой. Теперь он точно может заменить смартфон. При этом разработчики упирают на то, что с таким устройством вы не будете постоянно прикованы к экрану смартфона, пока жизнь проходит мимо.
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