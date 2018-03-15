Флешка, которая заменит банковские карты и ключи

Каждый из нас каждое утро проверяет наличие в карманах десятка предметов – ключи от машины, от квартиры, от домофона, кошелёк, документы, служебный пропуск на работе. Порой это очень неудобно.

Суть

Но этот гаджет способен существенно облегчить вашу жизнь и сэкономить много времени и нервов. Работающая по Bluetooth флешка DUone способна выполнять функции сразу нескольких предметов – ключи, кредитные и дебетовые банковские карты, транспортные карты. Разработали её инженеры Digital Integration Networks. Они утверждают, что их девайс способен существенно сократить список предметов, которые нужно носить в кармане.

Принцип работы

DUone работает через Bluetooth. Она синхронизируется с компьютером и мобильными устройствами. Данные могут передавать со скоростью до 6 Мбит в секунду без всяких проводов.

У этого устройства несколько функций.

Хранение данных

Выпускаются модификации в 32, 64, 128 или 256 ГБ.

Замки

С помощью этой флешки можно открывать двери через Bluetooth. Для нужно только приложить её к электронному замку. Она способна заменить все ваши ключ-карты.

Оплата

Для этого привяжите банковские карты, и расплачиваться в транспорте или магазинах можно будет намного быстрее и легче.

Ключи от автомобиля

DUone в состоянии открыть машину и запустить двигатель.

Цифровая подпись

С этой флешкой подтвердить свою личность можно без предъявления бумажных документов.

Со временем планируется добавить и другие функции. Например, медицинские – хранение истории болезней, запись на приём, анализы.

Безопасность

Утверждается, что все данные будут храниться в зашифрованном виде, а потому опасность потери крайне низка. Также флешка просто невозможно потерять, так как через приложение всегда можно посмотреть место её нахождения.

Зарядка

Зарядки хватает на несколько дней. В комплекте есть станция для беспроводной зарядки – необходимо просто положить флешку на неё.

Цена

Серийный выпуск пока не начат. Вариант на 16 ГБ стоит 3590 рублей. Первым 50 покупателям обещают 50-процентную скидку.