Флешка, которая заменит банковские карты и ключи

Каждый из нас каждое утро проверяет наличие в карманах десятка предметов – ключи от машины, от квартиры, от домофона, кошелёк, документы, служебный пропуск на работе. Порой это очень неудобно.
Суть
Но этот гаджет способен существенно облегчить вашу жизнь и сэкономить много времени и нервов. Работающая по Bluetooth флешка DUone способна выполнять функции сразу нескольких предметов – ключи, кредитные и дебетовые банковские карты, транспортные карты. Разработали её инженеры Digital Integration Networks. Они утверждают, что их девайс способен существенно сократить список предметов, которые нужно носить в кармане.
Принцип работы
DUone работает через Bluetooth. Она синхронизируется с компьютером и мобильными устройствами. Данные могут передавать со скоростью до 6 Мбит в секунду без всяких проводов.
У этого устройства несколько функций.
- Хранение данных
Выпускаются модификации в 32, 64, 128 или 256 ГБ.
- Замки
С помощью этой флешки можно открывать двери через Bluetooth. Для нужно только приложить её к электронному замку. Она способна заменить все ваши ключ-карты.
- Оплата
Для этого привяжите банковские карты, и расплачиваться в транспорте или магазинах можно будет намного быстрее и легче.
- Ключи от автомобиля
DUone в состоянии открыть машину и запустить двигатель.
- Цифровая подпись
С этой флешкой подтвердить свою личность можно без предъявления бумажных документов.
Со временем планируется добавить и другие функции. Например, медицинские – хранение истории болезней, запись на приём, анализы.
Безопасность
Утверждается, что все данные будут храниться в зашифрованном виде, а потому опасность потери крайне низка. Также флешка просто невозможно потерять, так как через приложение всегда можно посмотреть место её нахождения.
Зарядка
Зарядки хватает на несколько дней. В комплекте есть станция для беспроводной зарядки – необходимо просто положить флешку на неё.
Цена
Серийный выпуск пока не начат. Вариант на 16 ГБ стоит 3590 рублей. Первым 50 покупателям обещают 50-процентную скидку.
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