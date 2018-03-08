7 аксессуаров, чтобы прокачать смартфон

Эти аксессуары помогут выжать максимум из вашего устройства.

Клип-линзы

Эти линзы расширят способности камеры на вашем смартфоне, даже если они и без того были хорошими. Теперь вы сможете делать классные снимки в макро-режиме, получите больший угол захвата и возможность съёмки с различными эффектами. Перед покупкой убедитесь, что конкретная линза подходит вашему смартфону.

OTG-флешка

Несмотря на расцвет облачных технологий, многие пользователи всё равно хранят гигабайты данных в памяти телефона. Даже если у вашего девайса большой объём встроенной памяти, рано или поздно придётся освобождать место, удаляя столь ценные вам файлы. Частичным решение проблемы будут подобные флешки, куда можно перенести данные не первой важности.

Аккумулятор-кейс

Многие пользуются внешними аккумуляторами, powerbank’ами. Однако это не всегда удобно. По части удобства кейс-аккумулятор куда лучше – его невозможно забыть дома.

Игровой контроллер

Мобильные геймеры по достоинству оценят удобство использования традиционных кнопок. Теперь смартфон превратится в полноценную игровую консоль.

Электронный стабилизатор

Это устройство существенно повысит плавность вашего видео. Гироскопическая система скрадывает тряску руки оператора, из-за чего картинка получается более качественной. Идеальный вариант – DJI Osmo Mobile. Более бюджетный – Zhiyun Smooth Q.

Чехол с защитой от воды

Если ваш смартфон не обладает полноценной защитой от воды и пыли, вы можете это исправить самостоятельно. Выбор водостойких и защищающих от падения чехлов достаточно велик.

Модуль для радиосвязи

В наш технологический век остаётся немало мест, где сигнал достаточно слабый. Особенно заметно это за пределами крупных городов – в сельской местности. Рыбаков, охотников, любителей деревенского отдыха и походов выручат специальные передатчики, модули радиосвязи, которые в радиусе десятков километров создают соединение peer-to-peer через низкочастотные сигналы.