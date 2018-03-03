Samsung сделал ремейк своих флагманов Galaxy S9 и Galaxy S9+

Телефоны обзавелись более современными камерами, мощным железом и стереодинамиками.

Корпус

Внешне получилось очень похоже на флагманы прошлых лет (например, на Galaxy Note 8). Сканер отпечатков пальцем теперь переместился под объектив камеры. Торцы и S9, и S9+ теперь обрамлены сплавом алюминия и цинка.

Экран

Тут без изменений – диагональ 5,8 дюйма (S9) или 6,2 (S9+), разрешение 2960*1440 пикселей и соотношение сторон 18,5:9, плюс защитное стекло Gorilla Glass.

Начинка

Самыми мощными являются только американские версии смартфонов: только их оснащают процессорами Snapdragon 845. Европейские же устройства получат чуть более слабые процессоры Exynos 9810, зато тут есть встроенные модем LTE, способный поддерживать соединение со скоростью до 1,2 Гбит/с.

Оперативка на S9 – 4ГБ, на S9+ — 6 ГБ. Объём встроенной памяти тут зависит от модификации – от 64 до 256 ГБ. Также вместо второй симки поставить карту microSD. Ёмкость аккумуляторов осталась той же – 3000 и 3500 мА*ч. В случае ускоренной проводной зарядки от 0 до 100% устройство зарядится за 110 минут. При беспроводном варианте – 160 минут.

Камеры

Обе модификации обладают одинаковыми основными камерами – 12 Мп и диафрагма f/1.5-f/2.4. Зато улучшениям подвергся сенсор, что позволяет теперь записывать качественное видео в режиме slow-motion с частотой до 960 кадров в секунду. При этом свой ролик можно установить на заставку, а каждый кадр сохранится в Google Photos. При обычном режиме видео записывается с частотой 60 кадров в секунду.

На S9+ есть и дополнительная камера, способная на двукратный оптический зум и эффект Боке.

Передняя камера тут обладает разрешение в 8 Мп. Также теперь пользователи могут сами делать собственные анимированные смайлики-эмодзи – приложение AR Emoji. Эта же камера используется для того, чтобы распознать пользователя по чертам лица и радужной оболочке глаза.

Звук

За звук теперь отвечают стереодинамики от AKG. Теперь максимальная громкость выросла на 40%. Разумеется, разработчики утверждают, что сам звук теперь более чистый и глубокий.

DexPad

Благодаря новой DexPad-станции смартфон можно превратить в ПК и подключить к монитору. Соединение со старыми станциями тоже возможно.

Цена

В РФ смартфоны начнут продаваться 16 марта. Пока доступен предзаказ.