Портативный модульный проектор N-Tech

Данное устройство воспроизводит видео отличной чёткости.
Постепенно тенденция миниатюризации в технике добралась и до проекторов. По многим показателям он не уступает полноценному домашнему кинотеатру.
Гаджет являются полностью автономным – со встроенной аудиосистемой и аккумулятором. Диагональ формируемого экрана – от 32 до 360 дюймов, разрешение – 3840*2160 пикселей. Контрастность – 50К:1, яркость – 1500 лм.
Круглая башенка с алюминиевым корпусом состоит из трёх модулей:
- 12-ваттная стереосистема с четырьмя динамиками.
- Модуль с аккумулятором (время автономной работы — до 8 часов).
- Модуль с самим проектором и «мозгами» на базе Android1.
Аппаратная начинка может похвастаться 8-ядерным процессором Amlogic, 3 гигами оперативки и 32 ГБ встроенной памяти. Имеются порты HDMI и USB для подключения внешних устройств. Для беспроводной связи есть Bluetooth и Wi-Fi. Девайс дружит со стриминговыми сервисами DLNA, AirPlay, Miracast. Управляется всё через пульт или специальное приложение для смартфона.
Цена проектора на Indiegogo – 499 долларов. Доставки планируют начать в августе.
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