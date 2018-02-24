REZVANI BEAST ALPHA X ‘BLACKBIRD’

Эту машину назвали в честь одного из самых знаковых достижений в сфере аэродинамики и самолётостроении – самолёта Lockheed SR-71 Blackbird, который поставил абсолютный рекорд скорости для пилотируемых транспортных средств (3529 км/ч). Beast Alpha X ‘Blackbird’ тоже стала самым скоростным автомобилем молодого автопроизводителя Rezvani.
За 2,9 секунды суперкар разгоняется до 100 км/ч. Мощность 2,5-литрового двигателя – 700 лошадиных сил. Крыша тут съёмная, а двери обладают особым механизмом бокового открывания. Сидения тут, разумеется, гоночные, анатомические.
Цена – 225 тысяч долларов.
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