Моментальный переводчик Mymanu Clik+

В нашем мире, увы, множество барьеров: физических, политических и, конечно, лингвистических. В большинстве случае с первыми двумя мы ничего не можем поделать, но вот с третьим не всё так страшно, когда на помощь приходит Mymanu со своим моментальным переводчиков Clik+.
Это беспроводные наушники-вкладыши могут переводить в режиме реального времени до 37 языков мира. С таким устройством вы можете, например, вести беседу в группе людей, говорящих на том языке, который вы не знаете, не говоря уже о простой ситуации, когда вам нужно что-то спросить у прохожего в другой стране. Также эти наушники можно использовать для прослушивания музыки (обещают, что звук будет особенно чётким благодаря кодеку Qualcomm aptX) или звонков. Заряда будет хватать на 6 часов.
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