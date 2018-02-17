10 лучших лёгких ноутбуков

Когда только появились ноутбуки, пользователям приходилось выбирать между мобильностью и более мощным «железом» стационарных компьютеров. И долгое время так и было, но в последние годы техника сильно шагнула вперёд. Да, настольные компьютеры по-прежнему более мощные и производительные, но теперь ноутбуки уступают им совсем немного. К тому же они не только стали более сильными благодаря продолжающейся миниатюризации технологий, но и стали более лёгкими и удобными. Существует целый ряд ноутбуков с очень тонкими корпусами. Мы составили для вас десятку самых удачных лёгких ноутбуков для любых целей.

LENOVO YOGA 710

У этого достаточно среднего ноутбука нет предела открывания – дисплей может быть вывернут относительно клавиатуры хоть на 360 градусов. Использовал можно и как ноутбук, и как планшет. Разумеется, экран тут сенсорный – при желании можно пользоваться стилусом или пальцами, а о клавиатуре вообще забыть. Толщина – 1,5 см, а вес – чуть больше 1 кг. Заряда батареи хватит на 9 часов работы.

Оперативная память – 4 ГБ.

Вес – 1,07 кг.

Дисплей – 11,6 дюйма.

Цена – $469.

ASUS ZENBOOK 13.3

Это один из самых тонких ноутбуков в мире. Его толщина – около 12 мм. Создание такого устройства – впечатляющий технологических подвиг даже по современным меркам. Дисплей тут тоже сенсорный, который поворачивается на 360 градусов. Корпус изготовлен из алюминия без швов, что способствует защите от механических повреждений. Идеально подходит для тех, кто часто путешествует.

Оперативная память – 8 ГБ.

Жёсткий диск – 256 ГБ (SSD)

Вес – 1,36 кг.

Дисплей – 13,3 дюйма.

Цена – $566.

SAMSUNG GALAXY BOOK

Это устройство по идее не должно было быть включено в список – ведь это не совсем ноутбук, но и к просто планшетам его отнести было бы неправильно. Пользователь может выбрать тот или иной режим в зависимости от обстоятельств. Можно вообще отсоединить дисплей и использовать его без клавиатуры, как полноценный планшет. Заряда батареи хватит на 11 часов работы.

Оперативная память – 4 ГБ.

Жёсткий диск – 128 ГБ (SSD)

Вес – 0,45 кг.

Дисплей – 10,6 дюйма.

Цена – $630.

MICROSOFT SURFACE LAPTOP

Среди многочисленных технических особенностей этого ноутбука есть одна особенно приятная – тканевое покрытие клавиатуры Alcantara. Да, на функциональность это не влияет, но стремление сделать ноутбук более приятным на ощупь заслуживает только похвалы. Также нельзя не сказать, что у ноутбука три варианта конфигурации. Батарея работает на одной зарядке до 14 часов.

Оперативная память – 4-16 ГБ.

Жёсткий диск – 128 ГБ – 1 ТБ (SSD)

Вес – 0,9 кг.

Дисплей – 13,5 дюйма.

Цена – $880.

MACBOOK AIR

Мир пользователей техники давно разделился на сторонников и противников Apple. Тут мы не будем отстаивают какую-то точку зрения, но даже противники должны признать, что «яблочники» здорово повлияли на развитие компьютерных технологий. Возьмите хотя бы дизайн – многие производители явно подражают неповторимому стилю Apple. MacBook Air выпускается в двух модификациях (128 и 256 ГБ).

Оперативная память – 8 ГБ.

Жёсткий диск – 128–256 ГБ (SSD)

Вес – 0,9 кг.

Дисплей – 13 дюймов.

Цена – $999.

ACER SWIFT 7

Это самый тонкий ноутбук в мире – всего 9,9 мм. И это не мешает ему быть оснащённым процессором Intel Core i5 7-го поколения. Время автономной работы – 9 часов, вес – 900 граммов.

Оперативная память – 8 ГБ.

Жёсткий диск – 256 ГБ (SSD)

Вес – 0,9 кг.

Дисплей – 13,3 дюйма.

Цена – $1000.

HP ELITEBOOK FOLIO G1

Apple похвастался технологией распознавания лиц на последней модели iPhone, но они не единственные, у кого есть к этому доступ. Например, HP встроили эту систему в свой ноутбук EliteBook Folio G1. Устройство «узнает» вас и разблокируется без ввода пароля.

Оперативная память – 8 ГБ.

Жёсткий диск – 128-256 ГБ (SSD)

Вес – 0,97-1,07 кг.

Дисплей – 12,5 дюйма.

Цена – $1049.

ASUS ZENBOOK 3

Достичь веса в 1,08 кг – это не рекорд, хотя и непростое дело для любого ноутбука. Примечательно тут другое – при таком лёгком весе показатели устройства достаточно высоки: 14-дюймовый экран из закалённого стекла Gorilla Glass с 178-градусным углом обзора, быстрая зарядка (60% заряда достигается всего за 49 минут). Один из лучших вариантов на рынке.

Оперативная память – 16 ГБ.

Жёсткий диск – 512 ГБ (SSD)

Вес – 1,08 кг.

Дисплей – 14 дюймов.

Цена – $1599.

LG GRAM

15,6-дюмовый дисплей и всего 1,13 кг – очень достойное соотношение. Высокая стоимость также объясняется жёстким диском на 1 ТБ, считывателем отпечатков пальцев, 16,5-часовым аккумулятором и сенсорным дисплеем. Однако, если вы хотите действительно мощную систему, то придётся выложить немалые деньги.

Оперативная память – 16 ГБ.

Жёсткий диск – 1 ТБ (SSD)

Вес – 1,13 кг.

Дисплей – 15,6 дюйма.

Цена – $1999.

RAZER BLADE PRO

Этот ноут не такой уж и лёгкий по сравнению с другими моделями в этом списке. Однако стоит учитывать, какие широчайшие возможности для игр откроются владельцу этого устройства, включая поддержку VR, сенсорный дисплей 4K и отличную механическую клавиатуру. Если учитывать всё это, то неудивительно, что этот «зверь» вырос до такого веса.

Оперативная память – 32ГБ + 8 (VRAM).

Жёсткий диск – 512 ГБ (SSD)

Вес – 1,88 кг.

Дисплей – 17 дюймов.

Цена – $3649.