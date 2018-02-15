Умные очки от Intel

С виду это обыкновенные очки, но в них скрыт невероятно большой потенциал.

Некоторое время назад провалился Google Glass, и с тех пор разработчики пока не решались вновь обратиться к теме умных очков, больше занимаясь умными браслетами. И вот Intel разработал свои очки, которые, скорее всего, оказались намного более удачными, чем у Google.

Очки Vaunt с виды ничем себя не выдают – тут нет торчащих камер или слишком массивных дужек. Изображение тут проецируется непосредственно на сетчатку глаза.

Красная, монохромная картинка (хорошо видно и днём, и ночью) формируется безопасным лазером VCSEL и имеет разрешение 400 на 150 пикселей. Разработчики утверждают, что очки хорошо сочетаются с любым типом линз – и для близоруких, и для дальнозорких, и просто с нулевыми стёклами.

Уведомления «бортового компьютера» максимально лаконичные и не отвлекают от реальной жизни. Пока управление происходит кивками головы, но в дальнейшем разработчики обещают сделать голосовое.

Технически очки работают на процессоре Intel. Также важными частями системы являются акселерометр, несколько модулей и аккумулятор – всё это умещается в дужках вполне обычной толщины. Вес всего устройства – 50 граммов. Длительность работы – 18 часов на одной зарядке.

Пока это только прототип. Ранний доступ планируют открыть в конце текущего года. Цену пока не называют.