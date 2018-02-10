Карманный фотопринтер от Xiaomi

Устройство призвано не просто вернуть в нашу жизнь бумажные фотографии, но и сделать их «живыми»!

Девайс называется XPrint. Он способен печатать небольшие фотографии с использованием дополненной реальности – при наведении камеры смартфона они «оживают».

Принтер легко помещается в карман, занимая чуть больше, чем смартфон. Вес – 237 граммов. Ёмкость встроенного аккумулятора – 650 мА*ч (хватит, чтобы напечатать 20 фотографий). Есть специальный порт для зарядки от внешнего аккумулятора. Девайс «дружит» как с Android, так и с iOS. Размер снимков – 85 на 54 мм (точный размер банковских и других карт). Разрешение – 300 dpi.

При наведении камеры смартфона начинается настоящее волшебство – фотография превращается в короткий видеоролик, наподобие гиф-анимации или Live Photos на айфоне.

В китайские магазины принтер поступит в марте. Цена – 60 долларов. Пачка бумаги на 20 фото – 6 долларов США.