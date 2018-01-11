Умная игрушка

Это устройство для детей будет интересной игрушкой, а для взрослых – помощником, который позволит следить за ребёнком удалённо. Девайс называется Pudding S, но в каждой стране ему придумывают новое имя. В России он называется Емеля.
Дизайн
Внешне Емеля немного смахивается на робота EVA из анимационного фильма «Валли». Спереди у него расположен дисплей, через который он и общается с внешним миром. Чуть выше дисплея встроена камера. При этом ребёнку её видно. Психологически это важно, чтобы дитя не чувствовало себя под слежкой. С боков расположены динамики, которые похожи на уши. У основания находятся разъём для зарядки, слот для карты памяти и кнопка включения/выключения. На донышке у Емели резиновое кольцо для большей устойчивости.
Подключается девайс к домашней сети Wi-Fi. После включения и ввода пароля от сети он готов к использованию.
Функции для детей
Детей Емеля занимает сказками, песнями, стихами и музыкой. Весь контент родители загружают либо выбирают сами. Образовательно-развлекательная функция реализовано тут отлично.
Также искусственный интеллект робота умеет отвечать на простые вопросы. За ответами Емеля ходит в поисковые системы и работает по схеме голосового ассистента. Сам голос, кстати, тоже можно выбрать.
Функции для взрослых
Емеля не только снимает с родителей часть нагрузки по ответу на большое количество вопросов, но и позволяет им удалённо следить за тем, что делает их чадо дома. Также робот может озвучить отправленное текстовое сообщение. Камера имеет определённый диапазон движения и управляется стрелками влево и вправо.
Комплектация
В комплекте помимо самого робота также есть адаптер, кабель и специальная магнитная накладка в виде глаз. Они крепится на переднюю панель Емели и переводит его в спящий режим.
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