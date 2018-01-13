Умный велошлем

Теперь шлем спасает жизнь велосипедистов не только тем, что защищает голову от механических повреждений.

Шлем Omni – это не просто защитная часть экипировки. Теперь велосипедист может во время движения слушать музыку или подкасты через беспроводную гарнитуру или совершать звонки, плюс он при желании может быть ещё и фитнес-трекером. Окружающие звуки при этом подавляются не полностью, что очень важно при езде по шоссе.

Вес устройства – всего 340 граммов. Он оборудован съёмным визором и светодиодной подсветкой. Девайс синхронизируется через приложение со смартфоном.

В комплект также входит пульт, который крепится на руль. С его помощью можно переключать треки, пользоваться навигатором, следить за пройденным расстоянием, сожжёнными калориями, скоростью езды. Также тут есть акселерометр, который зафиксирует, не дай Бог, удар и оповестит об аварии заранее выбранных людей или службы. Также он полностью совместим со Strava и MapMyRide, то позволяет переносить туда и оттуда данные.

Цена – 129 долларов США. Доставку планируют начать в феврале 2018 года.