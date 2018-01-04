Будущее уже здесь – 5 фантастических технологий, которые уже работают

Ещё совсем недавно мы видели это только в фантастических фильмах, а теперь это уже вполне сносно работает.

Беспилотные грузовые автомобили

Началось всё с малюсеньких минимобильчиков, а теперь искусственный интеллект управляет многотонными машинами. Главная цель этой технологии – снизить количество аварий, путём исключения человеческого фактора – усталость, неполадки со здоровьем, реакция, зрение. В данный момент лидером этого сегмента является Tesla Semi. Он полностью электрический. Запас хода – 800 км. В серию грузовик поступит в 2019-м, а пока есть несколько действующих прототипов, которые успешно проходят испытания. PEPSICO, например, уже сделал предзаказ на 100 грузовиков.

Также уже разрабатываются беспилотные большегрузы под марками Mercedes (куда же без них), MAN и др.

Экзоскелеты

Сотни компьютерных игр и фильмов уже успели показать нам, что это такое. Экзоскелет – это механизированная конструкция, которая помогает движению. С его помощью физические показатели человека заметно увеличиваются. Главными потребителями подобных вещей, как ожидается, будут армия и медицина. ReWalk, например, помогает ходить парализованным людям. Военные модели будут увеличивать силу и выносливость солдат.

Технически всё происходит благодаря десяткам чувствительных сенсоров, которые посылают сигналы гидравлическим приводам.

Съедобная 3d-печать

Трёхмерная печать уже сама по себе является прорывом. Теперь же её будут использовать для более быстрого производства еда. Например, пищевой принтер от ByFlow способен печатать блюда из овощей, фруктов, теста и даже мяса.

Можно сразу есть, а можно сварить/пожарить/разогреть. Также можно на этапе планирования блюда выбрать калорийность и набор витаминов.

Трансформеры

Учёные Массачусетского технологического института сумели начать путь по направлению к автоботам. Их относительно простой проект m blocks демонстрирует сообществу возможность комбинирования блоков для создания того или иного объекта. Далее разработчики хотят сделать робота полностью автономным и самостоятельным. Говорят, что в будущем эта технология позволит создавать роботов-ремонтников, которые будут выискивать проблемные участки конструкций и сооружения и самостоятельно чинить их.

Биометрические платежи

Уже давно есть подтверждение платежей отпечатками пальцев – это не новость. Но техника не стоит на месте. С недавних пор искусственный интеллект научился распознавать лица для того, чтобы подтвердит платёж. Уже сейчас можно сфотографировать получатели и отправить ему деньги. Пока нет общей большой базы данных, но это вопрос времени.