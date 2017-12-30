Шлем смешанной реальности

Устройство Acer Windows Mixed Reality сочетает в себе функции как виртуальной, так и дополненной реальности.

Продажи в России уже идут. Девайс способен отслеживать взгляд пользователя и его положение в пространстве. Беспроводные контроллеры помогают взаимодействовать с виртуальными объектами. Они оснащены несколькими кнопками, подсветкой, сенсорной панелью управления и, разумеется, датчиками, которые и отслеживаю важнейшие пространственные показатели. Также к устройству можно подключить и более привычные клавиатуру, мышь или джойстик.

Дополнительные датчики в комнате не требуется – шлем всё понимает сам: движения вперёд и назад, влево и вправо, вверх и вниз, повороты по сторонам. Благодаря этому эффект присутствия получается максимально реалистичным.

Шлем оснащён двумя жидкокристаллическими экранами, каждый из которых имеет диагональ 2,89 дюйма, разрешение 1440 на 1400 пикселей, плотность 706 ppi и частоту 90 Гц. Вес всего девайса – 530 г.

Что касается контента, то на Windows Store и Steam есть уже около тысячи игр и образовательных программ, которые поддерживаются данным шлемом.