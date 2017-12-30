Очки дополненной реальности

Технология дополненной реальности ворвалась в наш мир с игрой Pokemon GO. Совсем скоро выйдет ещё одна игра, которая тоже, скорее всего, станет очень популярной – Harry Potter. Однако возможности смартфона ограничены. Если вы хотите погрузиться в игру полностью, вам нужно что-то наподобие очков Magic Leap AR.
Уже несколько лет бренд дразнит игроков анонсами, и вот, похоже, разработчики вышли на финишную прямую. Гаджет оснащён интеллектуальной системой, которая генерирует реалистичные световые эффекты, распознаёт стены, выбирает реалистичный уровень звуковых эффектов. В комплекте также есть контроллер и небольшая батарея, которая цепляется на ремень или карман. Релиз состоится в начале 2018 года.
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